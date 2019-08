Com o objetivo de conter as causas do aquecimento global, a “Goldsmiths, University of London” proibiu as vendas de carne bovina em seu campus, em Londres. “Nos unimos a outras instituições ao declarar uma emergência climática e anunciar a meta determinada de nos tornarmos uma organização neutra em emissões de carbono até 2025”, afirma a instituição.

