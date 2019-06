Universitários contam com nova opção de crédito estudantil do Banrisul

O financiamento educativo contará, a partir de agora, com uma nova alternativa do Banrisul. O banco passou a disponibilizar a linha CDC Crédito Universitário aos estudantes das instituições participantes do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG. A expansão do programa iniciou em 2018 como um projeto-piloto em parceria com a Unisinos. Representantes de todos os atores reuniram-se para a formalização dessa etapa.

O atual presidente do banco, Luiz Gonzaga Veras Mota, destacou que compreendem a importância da educação para o mercado. “O Banrisul tem parceria com todos os segmentos empresariais do Rio Grande do Sul, mas com a educação temos um processo muito afinado, um carinho especial pelo segmento”, revelou. Ele ainda apontou que o banco é grande provedor de ensino aos seus funcionários, por meio do projeto Universidade Corporativa.

O reitor da Feevale e Secretário da COMUNG, Cleber Prodanov, salientou que, assim como o Banrisul, as universidades comunitárias estão presentes em todo o estado e existia uma lacuna na questão do crédito: “Essa união das universidades com um agente como o Banrisul é fundamental para destravar esse processo”.

Entenda a linha de crédito

O CDC Crédito Universitário é destinado a alunos novos ou já ingressos nos cursos de ensino superior presencial ou semipresencial, e permite financiar a matrícula e até 100% do valor da semestralidade. Dentre as vantagens oferecidas pela linha, está o dobro do tempo para pagar cada semestre: até 12 meses.

Sempre que iniciar o próximo semestre do curso, o aluno pode solicitar um novo financiamento, que só começará a ser pago depois de quitar o empréstimo anterior. Desse modo, o pagamento das parcelas dos diferentes semestre não se acumulam. Para contratar o crédito universitário Banrisul é necessário que o aluno solicite a Declaração de Aptidão junto a Universidade e compareça à qualquer Agência Banrisul com a documentação necessária.

A realização da operação está condicionada a apresentação de avalista que não possua restrições cadastrais e com capacidade de pagamento e estará sujeita a análise de crédito.

