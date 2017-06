A UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte de Porto Alegre, informa que segue com superlotação nesta -feira (16) de junho, devido à grande procura. No momento, 33 pacientes estão em observação aguardando transferência hospitalar, em local com capacidade para 22 pacientes. A direção pede que a população procure outras unidades de saúde.

