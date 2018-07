Nesta terça-feira, a UPF (Universidade de Passo Fundo), em parceria com o Hospital São Vicente, realiza um trote diferente para novos acadêmicos: as crianças em tratamento de câncer rasparão os cabelos de calouros e cortar mechas de garotas que quiserem fazer a doação. A atividade começa às 14h30min no Espaço Lúdico.

