Upman: marca de underwear gaúcha com campanha nacional

Upman – marca underwear masculina – inicia ofensiva com uma campanha publicitária de veiculação nacional. A campanha, com conceito e direção criativa de Duddu Vanoni, tem como principal peça um fashion film produzido pela Casa da Janela Filmes.

A comunicação ao mercado faz parte do reposicionamento da empresa – que nasceu em 1991, em Caxias do Sul (RS) com o nome Janimar – e, agora, em 2018, se apresenta com a marca UPMAN, falando ao homem em constante evolução.

A campanha Summer 2019 – composta por fashion film, comerciais para TV, catálogo, materiais de PDV, lookbooks e outdoor – dá este tom, mostrando um homem novo na atitude, valores e relacionamentos. Vanoni explica “busquei mostrar o homem em situações reais do cotidiano, desde preparar o café para o filho até lavar louça”. E é justamente este homem que é revelado no fashion film da marca.

Gabriel Pereira, do marketing da empresa, acredita que o grande desafio com a campanha é “exatamente identificar quais são os ​desejos deste homem e mostrar que eles podem realizá-los sem medo de julgamento”.

Bárbara comemora este trabalho destacando que a sintonia da equipe foi fundamental. “Já fizemos outras produções em parceria com a Baobá o que gera uma confiança mútua. E esta intimidade da equipe proporciona uma total liberdade para dirigir os atores/modelos, o que contribuiu para o resultado fantástico que tivemos”. Link do fashion film: https://vimeo.com/275316217

Ficha técnica:

Conceito e Direção Criativa: Duddu Vanoni (Baobá Mgt)

Planejamento estratégico: Rodrigo Vicencio e Cláudio Oliveira (agência vírgula)

Foto: Fabiano Pedrollo (Baobá Mgt)

Modelos: Beto Dalmolin, Túlio Vedana, Jonathas Moraes, Bernardo Assmann e Gabriela Hartmann (Super Agency) / João Pedro Oliveira, Rafaela Neves, Luiz Pedro Fajardo e Rafaela Kendzerrski (MC Modelos)

Beauty: Diogo Molinos

Styling: Tanise Haas

Assistente Styling: Júlia Scarsi

Produtor de Objetos: Tarcísio Bressan

Assistente Produção de Objetos: Aline Barbosa

Assistente Foto: Raphael Plastina

Produção Executiva: Duddu Vanoni e Luciana Salcedo (Baobá Mgt)

Tratamento de Imagem: Cristian Muñoz (Chilimagem)

Produtora de Vídeo: Casa da Janela

Direção de cena: Bárbara Santos

Video Design: Rafael Barbieri

Produtora de Áudio: Radioativa

Aprovação: Equipe Upman

– Lookbooks

Conceito e Direção Criativa: Duddu Vanoni (Baobá Mgt)

Foto: Christiano Cardoso

Modelos: Felipe Guaranha (Cast One) / Bernardo Ignácio, Giulia Bossie e Victor Cassinato

Beauty: Isabela Abreu e Maurício Lopes

Styling: Equipe de Estilo UpMan

Aprovação: Equipe UpMan

