Urologista do Hospital Universitário de Canoas orienta sobre os sintomas e os tratamentos do câncer de próstata

Em alusão ao Novembro Azul, campanha focada em alertar sobre os sintomas, tratamentos e métodos preventivos ao câncer de próstata, o urologista do Hospital Universitário de Canoas Nazareno Fernandes esclarece sobre a doença. De acordo com o especialista, este tipo de câncer é o segundo em números de morte em homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) estimam 68.220 novos casos em 2018-2019.

A doença, segundo o médico, é resultado de uma multiplicação incomum e desordenada das células da próstata, geralmente iniciando em um ponto específico, o que altera a consistência do tecido e dá origem ao nódulo, palpável ao toque. Este tecido alterado tem a capacidade de enviar metástases a distâncias, como nos ossos, e invadir os órgãos vizinhos, como a bexiga. “O câncer de próstata inicia-se na zona periférica da próstata, distante da uretra. Por isto, só causa sintomas urinários quando alcança ou endurece a próstata inteiramente dificultando a passagem da urina, nesta etapa, a doença já está em estágio avançado”, explica.

Fernandes esclarece que o câncer de próstata é diagnosticado com a dosagem do exame de sangue, o PSA, e o toque retal. Cerca de 20 a 30% dos tumores não elevam PSA no sangue. “Nestes casos, somente o toque retal perceberá a presença da doença. Ou seja, os dois exames são fundamentais na descoberta precoce. Uma vez suspeitada a doença, uma biópsia guiada por ecografia deve ser solicitada”, diz. Ele orienta que quanto mais cedo for diagnosticado, maiores as chances de cura.

Fatores de risco

O urologista salienta que a hereditariedade é um dos principais fatores de risco que podem ser responsáveis pelo desenvolvimento da doença. “Se o paciente possui histórico familiar em parentes de primeiro grau, como pai e avô, as chances de desenvolver este tipo de câncer aumentam em 50%. Nestes casos é recomendado iniciar os exames preventivos a partir dos 40 anos de idade”, aconselha.

Quanto mais idade, maior a chance de desenvolver o câncer. Entretanto, muitos pacientes conviverão com a doença sem saber, tendo uma vida longa, sem que ela se manifeste. Ele explica, também, que pacientes afrodescendentes devem começar os exames preventivos aos 40 anos, pois apresentam doenças mais agressivas e mais precocemente.

Prevenção e tratamento

Apesar de ser agressivo o câncer de próstata tem cura, principalmente se feito o diagnóstico precocemente e pode ser evitado. De acordo com o especialista, a prevenção primária é quando a pessoa consegue evitar o surgimento da doença. Quanto a isto, há estudos que sugerem a redução do consumo de gordura, ingestão de vinho tinto e o número de ejaculadas como fatores protetores. “Entretanto, a melhor maneira de evitar o pior, até o momento, é a prevenção secundária, ou seja, descobrir a doença no início, como no câncer de mama. Assim, é importante manter a regularidade nas consultas com o urologista”, orienta.

Novembro Azul

O Novembro Azul nasceu da ideia de dois australianos que perderam um amigo em decorrência do câncer de próstata. Os dois notaram que muitos homens morrem jovens, e de doenças que podem ser prevenidas, pela falta de costume em ir ao médico. “Por isto, embora o apelo mais forte seja a próstata, o Novembro Azul tem a missão de chamar a atenção do homem também para a prevenção total de sua saúde. Deve ser celebrado como uma chamada para uma vida saudável, e não gerar terror e ansiedade”, diz o médico.

GAMP

O GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública) atua desde 2006 com gestão de saúde, prestando serviços junto a governos municipais e estaduais. A organização se destaca pela gestão transparente e pela capacidade de administração de unidades de saúde e recursos públicos com responsabilidade. Com sede na capital paulista, atualmente está presente no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: