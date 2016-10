Ursa panda gigante mais velha do mundo morre aos 38 anos

A ursa panda gigante mais velha do mundo em cativeiro morreu aos 38 anos, em um parque temático de Hong Kong, anunciaram fontes oficiais. Jia Jia morreu após uma rápida piora de seu estado de saúde nas últimas semanas, quando já andava com dificuldade, segundo um comunicado do Ocean Park.

Nascida na natureza na província chinesa de Sichuan em 1978, Jia Jia foi levada para Hong Kong em 1999, por ocasião da devolução da cidade semiautônoma pela Grã-Bretanha dois anos antes.

Restam menos de 2 mil pandas selvagens, segundo o Fundo Mundial para a Natureza, devido à destruição de seus habitats. Com o baixo número de nascimentos, os programas de criação em cativeiro se tornaram um fator-chave para garantir a sobrevivência destes animais. Segundo o Ocean Park, Jia Jia teve seis crias.

Comentários