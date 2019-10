O público presente a um circo em Olonets, no Noroeste da Rússia, ficou horrorizado quando um urso atacou e feriu seu treinador no meio do espetáculo. O vídeo feito por uma mulher da plateia mostra o momento em que o animal, andando sobre suas patas traseiras avança sobre seu treinador, o morde e o derruba no chão. Outro treinador chuta o urso para tentar parar o ataque.