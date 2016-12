Urso gigante anuncia verão 2017 no Shopping Iguatemi Porto Alegre

O Shopping Iguatemi Porto Alegre antecipa o período de férias com uma surpresa para os clientes. Na -feira, 26, o urso gigante da entrada da Nilo Peçanha, que encantou adultos e crianças durante o período de , acordou pronto para aproveitar o veraneio. Com camiseta listrada, bola e baldinho de praia, o personagem anuncia um verão 2017 de muitas atrações e entretenimento no mall. “Mais do que comprar, o Iguatemi se posiciona como um espaço de experiências e conveniências, que reforçam ainda mais a relação de fidelidade com nossos clientes”, destaca Marcia Ferla, gerente de Marketing do Shopping. O urso fica na na entrada principal do Shopping até o dia 06 de janeiro.

