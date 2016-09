Urso mais triste do mundo é resgatado de jaula onde vivia de pão e cerveja

Um urso marrom da Albânia foi, finalmente, resgatado de uma jaula onde vivia de pão e cerveja. A denúncia foi feita por uma organização, a Four Paws, que conseguiu a libertação do animal chamado Tomi, considerado o “urso mais triste do mundo”. Ele vivia em um restaurante onde era a atração e, além de viver confinado, era alimentado com pão e cerveja.

Tomi foi roubado para se tornar uma atração turísticae foi apreendido pelo governo. O animal começará uma nova vida em uma reserva natural. Ele foi levado para um zoológico para ser examinado por veterinários e vai viajar para um santuário de ursos em Kosovo.

Comentários