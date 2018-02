Uruguai confirma recorde de turistas em 2017

Confirmada, essa semana, o recorde de ingresso de turistas estrangeiros ao nosso vizinho. Em uma coletiva de imprensa, ocorrida na Secretaria de Estado – em Montevidéu, a ministra de turismo do Uruguai, Liliam Kechichiam, declarou que 2017 foi um ano extraordinariamente bom. Com base nos dados levantados pelo órgão de pesquisa do governo, chegaram ao país, via aeroportos no ano passado, 3.940.790 visitantes derivados de outras localidades – aumento esse de 18,4% em relação a 2016. Se somadas as chegadas via mar, o número salta para 4.2 milhões de turistas.

O faturamento com o setor foi 27,9% maior que 2016, alcançando a cifra de U$S 2.334.258.475. “Esse crescimento e a similaridade entre o primeiro e último semestres de 2016 e 2017, só ocorreu porque o Ministério de Turismo, juntamente aos responsáveis do setor, implementou novas estratégias, que diversificaram a oferta turística em todo o país durante o ano todo”, destaca o vice-ministro de turismo uruguaio, Benjamín Liberoff.

Além desse aumento, o número de entrada de brasileiros vem crescendo a cada ano, prova disso é o salto de 16,4% de 2017 em relação a 2016. Entraram no ano passado mais de 500 mil turistas, deixando o Brasil em segundo no ranking de países emissores de viajantes ao Uruguai. A liderança é da Argentina, com mais de 2.5 milhões de ingressados, saldo 24,1% melhor que 2016.

Em terceiro estão os chilenos, que apresentaram aumento de 19,7%, em quarto os uruguaios, não residentes, com +5,7% e em quinto, o Paraguai com + 4,9%. Houve uma queda de quase 2%, na chegada de turistas provenientes de outras localidades como Europa e América do Norte, de 2017 para 2016.

Entre as localidades mais procuradas estão Montevidéu com 1.077.526 visitantes, Punta del Este com 824.016 turistas e em terceiro lugar o Litoral Termal com 670.134 visitantes.

A meta declarada pelo Ministério de Turismo do Uruguai é chegar a marca de 1 milhão de turistas brasileiros até 2020. Para alcançar esse objetivo, o órgão governamental trabalha em parceria com empresas privadas na criação de novas estratégias para potencialização do setor no país, como por exemplo novos destinos e rotas para Uruguai, por parte de companhias áreas.

O turismo representa aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto no impacto da atividade econômica uruguaia e 8% da força de trabalho está relacionada ao setor. E para manter esse segmento aquecido e garantir o constante crescimento, o Ministério iniciou em 2016 a reformulação do Plano Nacional de Turismo até 2030, com variáveis de estudos até 2050, onde a integração entre setor público e privado para ações de melhorias estruturais e logísticas, prometem a otimização e excelência dos serviços oferecidos aos turistas.

