Uruguai define candidatos à presidência para as eleições de 2019

O Uruguai definiu neste domingo (30), em eleições primárias, quem serão os candidatos à Presidência do país no pleito. Um senador de centro-direita, um ex-prefeito de esquerda e um economista liberal disputarão em 27 de outubro a eleição pelos partidos majoritários.

O sistema eleitoral do Uruguai permite que os eleitores selecionem um candidato presidencial preferido para cada um dos três principais partidos e um partido preferido. Os três disputarão o posto de sucessor do presidente Tabaré Vázquez, que entregará o poder no dia 1 de março de 2020.

O senador do opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de 45 anos, o ex-prefeito de Montevidéu Daniel Martínez, 62, da governista Frente Ampla, e o economista Ernesto Talvi, 61, do Partido Colorado, venceram as primárias de seus partidos de acordo com as pesquisas de boca de urna.

De acordo com o instituto Equipos Consultores, Lacalle Pou lidera as primárias de seu partido com 55% das votos, contra 20% do empresário bilionário Juan Sartori e 20% do também senador Jorge Larrañaga.

O tribunal eleitoral do Uruguai informou que, com 99% dos votos contados, a Frente Ampla recebeu 23,6% do total dos votos, enquanto o Partido Nacional ganhou 41,6%. o terceiro principal grupo político, o Partido Colorado, obteve 16,8%.

Deixe seu comentário: