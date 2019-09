Uruguai espera presença recorde de turistas brasileiros neste ano

O Festival de Verão do Uruguai foi lançado na sede do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, em grande estilo. Quem participou do evento, que aconteceu na última sexta-feira (27), teve a oportunidade de experimentar pratos típicos da gastronomia uruguaia, com destaque para o queijo parrijero e os alfajores de doce de leite. Também teve degustação do famoso vinho uruguaio.

Segundo o vice-ministro do Turismo do Uruguai. Benjamin Liberoff, o país está cada vez mais recebendo muitos turistas gaúchos. “Cada vez mais estamos recebendo muitos brasileiros, particularmente do Rio Grande do Sul. Antes, eles visitavam mais Punta del Leste e Montevideo. Agora, outros municípios também recebem muitos turistas, como Rivera”, destacou.

O país vizinho recebeu 530 mil turistas brasileiros em 2018, um recorde da presença brasileira. Agora o governo uruguaio espera em três anos receber um milhão de turistas.

Deixe seu comentário: