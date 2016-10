Uruguai lança temporada turística, expondo as belezas e riquezas do país aos brasileiros

A noite desta terça-feira (25) foi marcada pelo lançamento da temporada turística do Uruguai em Porto Alegre. O turismo é o forte do país vizinho que chega a receber 3,1 milhões de visitantes/ano, sendo que do Brasil são 400 mil turistas que procuram pelas belezas naturais, pelo clima, qualidade de vida e boa gastronomia que o Uruguai oferece. Montevidéu é o primeiro ponto de atração, seguido por Punta Del Este e depois Colonia de Sacramento. Mas inúmeras outras atrações fazem do Uruguai um ponto de interesse para turistas, número que cresce a cada temporada. O segmento do turismo representa 8% de seu PIB.

O evento, que ganhou palco no Dado Bier do Bourbon Country, na Capital, recebeu convidados com música, o tradicional tango, coquetel, onde foram servidos frios, pães e mini degustações, além de vinhos com rótulos das diversas regiões do País, expondo o que de melhor o Uruguai produz.

A apresentação ficou por conta do jornalista e empresário Alejandro Malo, que após abordar o lançamento da temporada de verão, exposta em um vídeo aos presentes, passou a palavra ao vice-ministro do turismo, Benjamim Liberoz, anfitreão do evento, ao lado de demais representantes do Ministério, consulado e cidades que igualmente recebem visitantes sedentos por conhecer cada região, detalhadamente. Segundo o vice-ministro, as belezas naturais, produção, serviços e infraestrutura ao dispor dos visitantes fazem a diferença para colocar o Uruguai em patamares cada vez mais elevados no cenário turístico entre os países do Mercosul.

Eduardo Pereyra, representando a região de Rivera/Artigas, pelo Ministério de Turismo, reiterou a importânica da qualidade de vida no país, um item no qual a aposta é alta para atrair visitantes.

