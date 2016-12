Uruguai vai inaugurar museu da maconha a partir de sexta-feira

O Uruguai, que há três anos regulou o mercado da maconha para uso recreativo, terá um museu da cannabis permanente em Montevidéu a partir de sexta-feira (9), informaram os promotores da iniciativa. O chamado Museu da Cannabis de Montevidéu começará a funcionar “como forma de continuar a rica história de liberdades que o Uruguai sempre adotou de forma vanguardista”, indica um comunicado divulgado à imprensa.

“É uma maneira de conectar pessoas que amam a natureza, a arte e a ciência”, disse o diretor do museu, Eduardo Blasina.

O local apresenta “uma viagem a um dos cultivos mais antigos do mundo, que será sem dúvida uma das plantas mais importantes do terceiro milênio pelas suas propriedades medicinais e de reconstituição dos solos”, explicou Blasina.

O centro conta com o apoio do seu homólogo de Amsterdã, o Hash Marihuana & Hemp Museum, que contribuiu com materiais que serão exibidos no local, situado próximo ao Río de la Plata na capital uruguaia, afirma a nota. Em 2013, o Uruguai aprovou uma lei que autoriza o cultivo de maconha para consumo próprio em casa e a formação de clubes de cultivadores para plantar de forma cooperativa, e busca implementar uma inédita venda de maconha legal produzida por empresas privadas sob controle estatal através da rede de farmácias do país.

Este último aspecto da lei é o que tem gerado mais dificuldades para o governo de Tabaré Vázquez, que anunciou neste ano a abertura do registro de consumidores para poder começar a vender maconha ao público, mas não conseguiu organizá-la.

Vázquez disse que, ao contrário do que o governo esperava, essa iniciativa prevista na lei ficará para 2017.

