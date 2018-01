Uruguaio vira dirigente de clube

Pela terceira vez na vida, Diego Lugano foi apresentado no São Paulo. Agora, porém, como novo superintendente de relações institucionais do São Paulo, na tarde dessa terça-feira, no CT da Barra Funda. O uruguaio é o terceiro ex-jogador a assumir um cargo de gestão no clube, ao lado de Raí (executivo de futebol) e Ricardo Rocha (coordenador de futebol).

