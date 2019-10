Em meio a um número recorde de homicídios no Uruguai em 2018, a população irá às urnas no domingo (27) para eleger seu presidente, e também deverá se pronunciar sobre uma reforma constitucional que visa a endurecer as medidas de segurança para combater a violência. No ano passado, o número de assassinatos chegou a 414, uma alta de 45% em relação a 2017.