Uruguay Natural: Arapey Termas Resort & SPA, em Salto, reflete estilo de vida e bem viver

O cenário na região de Salto, no Uruguai, reflete estilo e bem viver. Rodeado por uma vasta área verde, dois hotéis cinco estrelas dão o tom ao local, onde não faltam atrativos e diversão. Um deles é o Arapey Thermas Resort & SPA, construído há 15 anos e que abriga em seus 14 mil metros quadrados de área, turistas de diversas localidades o ano todo, com capacidade para atender cerca de 450 hóspedes. O hotel foi o primeiro a oferecer serviço completo, que inclui café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, café da tarde, jantar, lanche noturno, shows, passeios, espaço kids, além de suas sete piscinas, sendo seis abertas e uma fechada. A temperatura da água é de 39 graus, impondo ao turista a permanência por longas horas nas águas, com horários amplos, das 06h às 22h.

O gerente geral do Arapey Thermas é Andres Zanatta, um entusiasta da atividade que desenvolve. Ao seu lado, a gerente de marketing e vendas, Suzana Gonzalez, mantém o mesmo otimismo e alegria, principalmente porque “um dia nunca é igual a outro”, aponta ela. Os turistas contribuem, pois chegam de diferentes localidades. A maioria vem da Argentina, das regiões de Mendoza, Rosário e Buenos Aires, na maior parte, seguidos pelos brasileiros, em especial do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Suzana reitera que “quem vem uma vez, retorna”, o que permite aos gestores maior intimidade com os hóspedes habituais, conhecidos, chamados pelo nome e abraçados cada vez que chegam ao Arapey Thermas. “Recebemos muitas excursões, principalmente com pessoas da terceira idade, que encontram nas águas termais seu principal motivo para estar conosco, além do serviço completo, que permite a permanência o dia todo à volta do hotel”.

Os passeios de barco com duração de 45 minutos ou até mesmo de 1h10min igualmente caem no agrado dos turistas, ansiosos por desfrutar tudo o que a infraestrutura oferece. Andres Zanatta diz que a cerveja é outro ponto forte da região, apreciada principalmente por turistas brasileiros, complementando um cardápio nas refeições que exibe desde inúmeras opções de folhas verdes, legumes, queijos, frios e frutas. No bufete, ainda, carnes vermelhas, peixes, frangos, molhos diversos, tortinhas de legumes, além de uma ilha de massas com diferentes molhos e a tradicional parrilla. Na ilha de sobremesas, gelados, tortas, cremes que variam a cada dia, encerrando o momento das refeições, um dos mais apreciados pelos visitantes devido a gama de opções, um deleite para os amantes da boa mesa.

Após o jantar, show de cantores locais e de outras nacionalidades dá o tom ao final da noite, com a participação do público que canta, bate palmas e dança com muita animação. Não é à toa que o hotel já está com lotação esgotada para as festas de final de ano, prometendo estilo e descontração à beira das piscinas, regado a uma gastronomia diferenciada. Já no início do ano, entre março e novembro, deverá acontecer um evento tradicional do calendário do Arapey Thermas, um encontro que une bodegas de vinhos com artistas plásticos de Montevidéu que pintam, tendo como inspiração o entorno da infraestrutura e a vitivinicultura.

No parque de Arapey, comunidade desfruta da água e dos encantos locais

A pequena cidade de Arapey é rica em vegetação, banhada pelo rio que leva o mesmo nome. Os atrativos do local ficam não só para a natureza, mas para os parques de águas termais que abrigam voltados à comunidade. As piscinas públicas pertencem ao município e foram pioneiras na operação, há cerca de sete décadas. No parque aquático municipal é possível ver de perto o poço de água termal, com uma profundidade de 1.500 metros, jorrando a água em uma temperatura de 37 graus. O parque oferece 84 bangalôs e 54 casas para habitação, alugadas na alta e na baixa temporada, com uma infraestrutura invejável no entorno. Churrasqueiras, área de camping com TV a cabo, bancos para descanso e muito verde refletem um estilo de vida único, onde quem fala mais alto é a natureza. Cerca de 121 aves de 40 diferentes espécies foram encontradas e o cantar dos pássaros não deixa dúvidas quanto ao equilíbrio presente entre fauna e flora.

Além de uma piscina interna, pequena, a mais antiga delas, em local fechado, o parque de Arapey conta com outras duas, uma inclusive com tobogã. Segundo a recepcionista do parque, Gisela Hernandez, o parque recebe em média cerca de 100 pessoas por dia. Para entrar e usufruir de todo o complexo, o ingresso custa 150 pesos, o que para os brasileiros, no câmbio atual, representa cerca de 20 reais.

Outra piscina dentro do parque é privada, ou seja, está integrada a um condomínio de casas horizontal, para desfrute dos proprietários e inquilinos, em local igualmente privilegiado, cercado de área verde.

