Uruguay Natural: em Salto, termas e rede hoteleira de excelência atraem turistas

O departamento de Salto conta com 120 mil habitantes. A capital, Salto, está distante apenas 45 quilômetros da cidade de Concórdia, na Argentina, o que intensifica ainda mais o turismo local, ao lado de visitantes do próprio Uruguay e do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região é rica em vitivinicultura e criação de gado. Um dos mais tradicionais hotéis de Salto, com quase três décadas de existência, é o Horácio Quiroga, cinco estrelas, localizado na beira do Porto. São 80 apartamentos com excelentes instalações e oferece uma gastronomia de dar inveja. Outro cinco estrelas da cidade é o Hotel Cassino, na praça principal da cidade. Ótima localização, conforto nas instalações, quartos amplos e serviço impecável.

Termas de Daymán

As termas de Daymán , na região de Salto, ficam a 16 quilômetros da capital. Nos últimos dias, um empreendimento foi repaginado na localidade para atender demanda de moradores e visitantes. O SPA Thermal Daymán, que já estava em operação, está sob nova administração e o objetivo é lincar lazer a turismo, bem-estar e saúde.

Paysandú

Paysandú conta com grandes curtumes, produção de azeites, cervejas, açúcar, têxtil, cítricos e laminado para decoração, entre outros. As águas termais de Paysandú jorram a 36 graus e com características salgadas. Um dos mais novos empreendimentos é o Salinas Del Almirón, um empreendimento novo que oferece descanso, parque infantil, academia, turismo de aventura com cavalgada, bicking e canoagem, entre outras opções. A capital possui 75 mil habitantes e um segmento que promete ganhar espaço na região, a cerveja artesanal. Um dos orgulhos regionais é a Chajá Postres de Paysandú, fundada em 1927 e já na quinta geração. O nome da confeitaria, Chajá, bem no centro da cidade, remete a um pássaro autóctone de abundante plumagem, que o fundador associou a uma sobremesa. Alfonso Nardini é o diretor, filho de uma das netas do fundador. A fábrica possui 600 metros quadrados e é de lá que saem as sobremesas que orgulham proprietários e moradores.

Chajá, orgulho da cidade

A extração das pedras preciosas movimenta a economia da região e do país

O carnaval é uma das festas mais esperadas , invade as ruas e traduz bem viver em Artigas. A integração fronteiriça na data ainda é mais marcante, com a presença de turistas que chegam de várias localidades para um festejo ímpar que celebra a cultura uruguaia na sua essência. Outros segmentos que representam a economia local são a criação de gado, a produção de arroz, de tabaco e açúcar. A localidade conta com 85 mil habitantes, sendo 65 mil na capital. A extração de pedras preciosas move a economia local.