Uruguay Natural: Em Salto, termas e uma rede hoteleira com excelência em serviços e instalações, atraem cada vez mais turistas

Por Clarice Ledur: Especial/O Sul

O departamento de Salto conta com 120 mil habitantes . A capital, Salto, está distante apenas 45 quilômetros da cidade de Concórdia, na Argentina, o que intensifica ainda mais o turismo local, ao lado de visitantes do próprio Uruguay e do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Salto possui museus, quatro universidades e por isso mesmo, o jovem está muito presente no cotidiano da cidade. A região é rica em vitivinicultura e recentemente a vinícola Bertolini & Broglio recebeu medalha de ouro em um concurso de vinhos em Montevidéu pelo seu Tannat, uva que predomina em todo o país, reconhecida e aprovada mundialmente. Entre suas riquezas, destacam-se a produção de frutas cítricas, sendo conhecida como a capital da citricultura. A goiaba também tem expressiva produção, mas é praticamente exportada na sua totalidade. A fruta não cai no agrado dos uruguaios. A criação de gado encerra este cenário de abundância que a região exibe.

Um dos mais tradicionais hotéis de Salto, com quase três décadas de existência, é o Horácio Quiroga, cinco estrelas, localizado na beira do Porto. O nome homenageia um famoso pintor uruguaio. O local foi criado para ser uma base naval, mas pelas suas peculiaridades e beleza portuária, foi transformado em hotel.

Suas águas termais, com poço próprio com uma profundidade de 1.200 metros que abastece as piscinas, jorram a 36/37 graus em média e atraem também turistas que se deslocam do norte do país, rumo a Punta Del Este. São 80 apartamentos com excelentes instalações e o hotel oferece uma gastronomia de dar inveja.

Outro cinco estrelas da cidade é o Hotel Cassino, na praça principal da cidade. Ótima localização, conforto nas instalações, quartos amplos e serviço impecável, com opcionais de lazer para quem aprecia as modalidades de diversão que um cassino oferece.

Rica gastronomia no Paseo Del Puerto

O Paseo Del Puerto é um dos mais novos restaurantes da localidade, à beira do Porto, e fica bem à frente da cidade argentina de Concórdia. À noite, é possível ver as luzes da cidade vizinha e a iluminação da ponte que liga os dois países convida para um passeio a pé pelo local, onde também ao lado um museu náutico aberto a partir das 17h, revela um pouco de sua história portuária.

O restaurante é de propriedade de Leonardo Boruchovas, também presidente de La Comisión de Turismo e diretor do Centro Comercial e Industrial de Salto. Ele abriu o Paseo Del Puerto há cerca de trinta dias e há uma semana agregou ao serviço música ao vivo. A gastronomia regional é o forte. Além de parrilla e saladas, o à la carte está presente, com uma entrada bem típica, o queijo à milanesa, servido com molho de tomate, além dos peixes. Uma das especialidades é o Surubi, pescado no próprio rio. Vem grelhado, com textura e altura perfeitas, carne branca, acompanhado de legumes refogados e crispes de batata frita. A sobremesa que encerra com chave de ouro o cardápio é uma crepe recheado com outra preciosidade uruguaia, o doce de leite, também rico na região, produtora inclusive de outra iguaria, o doce de leite em barrinhas, exportado para diversos países.

Em Daymán, SPA oferece inúmeras alternativas aos visitantes e comunidade

As termas de Daymán fazem parte da região de Salto, distante apenas 16 quilômetros da capital. Na última semana, um empreendimento foi repaginado na localidade para atender demanda de moradores e visitantes. O SPA Thermal Daymán, que já estava em operação, está sob nova administração. Um grupo de três médicos (um cardiologista, um anestesista e um cirurgião plástico) ganhou a concessão e deu início a um projeto que linca lazer a turismo, bem-estar e saúde. “Nosso público são famílias”, diz o cardiologista Sebastian Oloi, um dos proprietários . “Não ofertamos luxo, o local é rústico, mas diferenciado”, diz ele.

Exemplos não faltam. Uma sala de cinema em 3 D vai projetar um filme nos próximos dias contando aos visitantes a história da descoberta das termas, em 1947, e as belezas naturais que foram estruturadas em torno das águas para atrair turistas junto também à natureza.

No SPA, dois equipamentos acabam de ser adquiridos da Alemanha para auxiliar, através do oxigênio, na recuperação da fadiga muscular. A reabilitação de pessoas acidentadas e acometidas de AVC (Acidente Vascular Cerebral) é outro item que deverá ser intensificado adiante, em paralelo ao desfrute das águas das piscinas e tratamentos que a casa passa a oferecer à comunidade em geral e aos turistas. Segundo Sebastian, há duas modalidades de ingressos no SPA, ou sócios que pagarão uma mensalidade ou ingressos individuais para desfrute da infraestrutura desejada. No momento são 10 funcionários e os proprietários divulgam o estabelecimento junto a agentes de viagens, mídias sociais, rede hoteleira e imprensa.

