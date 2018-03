A Agência da ONU para os Refugiados (Acnur) está solicitando 64 milhões de dólares para apoiar esforços do governo angolano na sua província de Lunda Norte, que acolhe mais de 35 mil refugiados congoleses. As necessidades incluem proteção, saúde, higiene, educação e abrigo. A ajuda é necessária para responder à emergência dos refugiados vindos da região do Kassai.

Deixe seu comentário: