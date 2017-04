Usaflex anuncia abertura de fábrica em Parobé

A Usaflex, há 18 anos pioneira e líder na fabricação de calçados femininos com conforto, inovação e moda, anuncia a inauguração de uma unidade fabril na cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. A inauguração da nova planta será no dia 10 de abril e faz parte dos planos de expansão da marca, que tem como principal objetivo o acréscimo na capacidade produtiva da companhia que hoje está em 25 mil pares/dia para 35 mil pares.

“O desenvolvimento de uma nova fábrica fortalece o plano de duplicação da produção previsto para os próximos seis anos, de forma a melhor atender o crescimento projetado para nossa operação nos canais de multimarca, franquias e exportação”, explica Sergio Bocayuva, CEO da marca. “Além disso, a instalação do novo empreendimento destaca ainda mais a região do Vale dos Sinos como base industrial da Usaflex.”, completa. O empresário revela que serão investidos 6,3 milhões de reais na nova unidade fabril e diz que a escolha por Parobé se deu pelo fato da cidade melhor atender, de forma sistêmica, os critérios de decisão do Conselho da Usaflex. Os fatores que influenciaram foram essencialmente técnicos e levaram em consideração, principalmente, a qualificação de mão-de-obra local e a logística. A disponibilidade imediata de um prédio com características alinhadas ao plano de expansão da empresa também foi muito importante para a companhia.

Para o prefeito interino de Parobé, Moacir Jagucheski, este é um grande passo para a cidade. “A nova indústria impulsionará o desenvolvimento do município e ainda abrirá novas vagas de emprego para a população. Fizemos o possível, junto com a Câmara de Vereadores, para atender as solicitações da diretoria, pois sabemos da importância em ter uma grande empresa instalada em nossa cidade”, afirma.

INICIO DA OPERAÇÃO

A operação da fábrica está prevista para iniciar em cerca de 90 dias. A nova planta tem, aproximadamente, 7,5 mil metros quadrados de área construída e empregará cerca de 800 colaboradores em regime de contratação escalonada, seguindo o plano da Usaflex. Sobre o processo produtivo dessa unidade, Bocayuva destaca que 50% da produção adicional será absorvida até 2018 e os demais 50% até 2019.

UNIDADES INDUSTRIAIS

A Usaflex possui sete unidades industriais localizadas estrategicamente nos Vales dos Sinos e Paranhana, no estado do Rio Grande do Sul, e conta com 3,3 mil colaboradores. Produz diariamente 25 mil pares de calçados e sua distribuição é feita por uma plataforma multicanal composta por 7,7 mil lojas multimarcas, 111 lojas fidelizadas e

Comentários