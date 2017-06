Usaflex conquista selo cinco estrelas da Pequenas Empresas & Grandes Negócios

A Usaflex, empresa pioneira e líder na fabricação de calçados femininos com conforto, inovação e moda, recebeu o Selo Cinco Estrelas 2017 concedido pela revista Pequenas Empresa & Grandes Negócios. Em sua 15ª edição, a pesquisa realizada pela publicação elege as melhores redes de franquias após uma análise, que evidencia a valorização da marca perante o mercado e o reconhecimento e atuação da franqueadora.

” É muito gratificante perceber que o trabalho de franquias, que está apenas no início, já está sendo premiado. Isso se deve a elevada força de liderança da marca, que é uma geradora de vendas e proporciona lucratividade acima do mercado para o franqueado”, comemora Sergio Bocayuva, CEO da Usaflex.

A marca abriu as portas para o mercado de franquias há pouco tempo, desde que a calçadista vendeu, em 2016, 69% do controle de sua operação para a WSC Participações S.A., empresa controlada pelo fundo de Private Equity Axxon Group em parceria com Bocayuva.

O resultado foi calculado com base em três quesitos: a qualidade da rede (o valor da marca e o investimento em marketing), o desempenho da rede (performance financeira) e a satisfação do franqueado (avaliação do dono da franquia em relação aos serviços prestados pelo franqueador).

O ranking, que deu origem ao selo recebido pela Usaflex, é quantitativo e considera as 60 melhores redes, divididas em 12 setores. A empresa ficou bem colocada na pesquisa e conquistou o 3º lugar no segmento de calçados e o 9º no segmento de vestuário, acessórios e calçados. No quesito “Satisfação do Franqueado”, a marca ficou com o 2º lugar na categoria calçados.

