Usando patinetes e carro clonado da Polícia Federal, bandidos tentaram roubar uma carga milionária no aeroporto do Rio

Uma ação inusitada e audaciosa: assim foi descrita a tentativa de assalto a carros-fortes, no início da manhã desta quarta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim do Rio de Janeiro (Galeão), na Ilha do Governador, o segundo maior em movimento de passageiros e aeronaves do País.

Usando luvas, patinetes elétricos e armados com pistolas, pelo menos três homens — que contaram com apoio de outros comparsas que ocupavam uma caminhonete blindada clonada com as cores da PF (Polícia Federal) — tentaram roubar três carros de uma empresa de transporte de valores em plena pista do Galeão.

Os criminosos chegaram à área restrita do aeroporto usando patinetes, depois de invadirem o local cortando grades que cercam o local. Os bandidos ainda sequestraram funcionários de uma empresa de serviços de apoio ao transporte aéreo, tomando o controle de uma van usadas por eles. O roubo só não foi consumado porque a ação foi descoberta.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico Internacional de Armas da PF do Rio. Imagens de câmeras do circuito interno do aeroporto revelaram que apenas três bandidos, armados com pistolas, ingressaram na área restrita usando patinetes elétricos. A PF investiga se há conexão entre a tentativa de assalto desta quarta e a ocorrida, em julho, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, quando homens armados com fuzis e pistolas roubaram R$ 132 milhões em barras de ouro.

“Ainda estamos checando os detalhes, mas a ação acabou abortada. Muito provavelmente os bandidos foram avisados que haviam sido descobertos”, afirmou um policial federal.

Segundo as investigações da PF, o plano falhou porque agentes federais e seguranças do aeroporto perceberam que os criminosos que estavam na van não usavam os coletes obrigatórios para aquela área.

“Foi dado um alerta geral. Os seguranças de empresa de segurança foram avisados e ativaram os protocolos de emergência: fecharam os carros, trancaram saídas e se prepararam para enfrentar um tiroteio. Os bandidos, ao que tudo indica, tinham auxilio de dentro e foram avisados. Acabaram abortando e fugindo”, afirmou outro policial federal.

O carro clonado da PF, uma caminhonete blindada, foi abandonada na pista do BRT próximo à saída da Ilha do Governador, em frente ao Hospital Clementino Fraga (Fundão). Dentro do veículo foram encontradas luvas usadas pelo bando. Os patinetes elétricos foram abandonados na pista do aeroporto. O assalto aconteceu entre 6h e às 7h.

“Até agora sabemos que os três homens, possivelmente com apoio de outros criminosos do lado de fora, entraram na pista depois de cortarem grades que aeroporto. Como a distância até a pista e o local onde estavam os carros fortes era grande, eles usaram inicialmente patinetes elétricos. No caminho, no entanto, abandonaram os patinetes e sequestraram funcionários, usando uma van para percorrer o restante do caminho”, explicou um outro investigador.

Em uma nota, a concessionária RIOgaleão, que administra o aeroporto, informou que está colaborando com as investigações da Polícia Federal, confirmando que uma cerca do perímetro do aeroporto foi violada na manhã desta quarta-feira: “A concessionária está colaborando com as investigações sobre a ocorrência, que estão a cargo da Polícia Federal. Até o momento, não foi identificado nenhum furto”.

Com a tentativa de assalto desta quarta, já é a quarta vez este ano que criminosos invadem o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. No mês passado, um bando armado invadiu o terminal de cargas doméstico da companhia aérea Latam. Três carros e uma moto chegaram no local por volta das 10h. Segundo funcionários, as armas estariam escondidas dentro dos carros. Já do lado de dentro do terminal, os bandidos teriam feito os funcionários reféns e roubado as mercadorias dentro de dois caminhões.

Em abril do ano passado, bandidos levaram entraram num galpão da Gol e roubaram uma carga de celulares avaliada em US$ 1 milhão — cerca de R$ 4 milhões em valores atuais.