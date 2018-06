“Usei boné e camiseta com seu nome”, afirmou juiz da Lava-Jato a Lula

Ao final do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durou cerca de 1 hora, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, disse que já foi a comício do petista no Rio de Janeiro, vestindo boné e camiseta do então candidato à Presidência da República, no ano de 1989. O magistrado afirmou ainda reconhecer a relevância política de Lula.

“Muito obrigado pela sua postura no depoimento. É relevante sua história para todos nós, para mim inclusive que quando tinha 17, 18 anos, fui num comício na avenida Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, e o País vivia outro momento”, disse arrancando risos do ex-presidente e dos presentes na audiência.

“Eu estava usando um boné e uma camiseta com seu nome”, contou o juiz, admitindo ter sido fã do ex-presidente Lula, que agora cumpre pena por corrupção, em Curitiba, no Paraná.

Lula entrou no clima da brincadeira ao final do depoimento e disse que ia chamar Bretas para um futuro comício.

“Quando eu fizer um comício agora, eu vou lhe chamar para participar”, disse o ex-presidente também fazendo a plateia rir.

Lula foi ouvido como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral no processo da Operação Unfair Play. O emedebista é acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema de compra de votos para fazer do Rio de Janeiro a sede da Olimpíada em 2016. A mesma ação penal levou à prisão o então presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Carlos Arthur Nuzman.

O petista foi ouvido por videoconferência, porque está preso desde o mês de abril, na Polícia Federal, em Curitiba, após ser condenado a 12 anos e um mês por corrupção. Cabral foi autorizado a deixar o complexo penitenciário de Bangu para acompanhar o depoimento.

Depoimento

Lula apareceu bem-humorado e brincou com o fato de estar usando no depoimento a mesma gravata que vestia quando o Rio foi escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional. “Estou bonito”, brincou Lula.

Logo no início do depoimento, o juiz advertiu o ex-presidente de que a imprensa estava acompanhando a audiência e que a oitiva era apenas para que ele respondesse perguntas das defesas e do Ministério Público Federal.

“Meu compromisso é com a verdade porque duvido que tenha um brasileiro que busque mais a verdade do que eu, cansado de mentiras”, afirmou Lula

Bretas alertou Lula de que não era um depoimento para fazer digressões políticas.

“Mas também não é um depoimento de sim ou não?”, indagou o petista.

Cabral compareceu ao depoimento e pediu logo no início para mandar um recado para Lula. Bretas virou a câmera e deixou que o ex-presidente visse o ex-governador.

“Presidente, meu abraço ao senhor e meus sentimentos pelo falecimento de Dona Marisa”, lamentou Cabral.

“Obrigado, Sérgio”, respondeu Lula.

No início da audiência, antes de dar início ao depoimento, Bretas brincou com Lula: “Não fala mal de mim que eu estou ouvindo”.

