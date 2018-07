Usina de biogás será instalada em Montenegro

A instalação de uma usina de biogás está saindo do papel para beneficiar a Região do Vale do Caí. O governo do Estado e a empresa JMalucelli Ambiental assinaram o protocolo de intenções para construir a unidade de R$ 100 milhões em Montenegro. A planta, que será erguida em 2019, prevê a geração de energia e gases combustíveis a partir de resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal.

