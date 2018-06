Usina de energia fotovoltaica em Teutônia

A Cooperativa Agroindustrial São Jacó (Cooperagri), do município de Teutônia, inaugurou na tarde desta sexta-feira (15) sua usina solar fotovoltaica, construída em um terreno de 850 metros quadrados, na localidade de Linha São Jacó. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto.

