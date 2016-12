A usina hidrelétrica de Itaipu, compartilhada por Brasil e Paraguai, quebrou, no início da madrugada deste sábado (17), o recorde mundial de geração de energia elétrica ao ultrapassar os 98,8 milhões de MWh (megawatts-hora), produzidos pela Usina Três Gargantas, na China, em 2014. Com o resultado, Itaipu reassumiu a liderança do setor.

A marca foi alcançada 13 horas depois que Itaipu superou seu recorde anterior de 98,6 milhões de MWh, registrado em 2013. A equipe técnica de Itaipu prevê que a usina deve atingir na quarta-feira (21) a meta inédita de 100 milhões de MWh, energia suficiente para abastecer o consumo de todo o planeta por dois dias.

A produção total de 2016 deve ficar acima de 102,5 milhões de MWh. Em 2015, a usina binacional produziu 89,2 milhões de MWh.

