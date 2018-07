Usina solar será instalada no Centro Administrativo do Estado

O governador José Ivo Sartori assinou, nesta quinta-feira (5), o convênio com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) para instalar uma usina solar fotovoltaica no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Quando entrar em operação, a energia produzida na unidade representará redução de 15% no consumo de energia elétrica do complexo.

