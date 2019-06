Uso de camisinha seria o motivo da desavença entre Neymar e a suposta vítima

A desavença entre a mulher que acusa Neymar de estupro e o jogador começou quando a suposta vítima exigiu que ele usasse camisinha para a relação sexual. Neymar, com dificuldade, teria ficado agressivo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O relato é da advogada Yasmin Pastore Abdalla, responsável pela defesa da jovem —que pretende relatar a história para os investigadores da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em depoimento ainda nesta semana. Ela deve também falar rapidamente com a imprensa em uma coletiva.

A mulher também vai dizer aos delegados que quis ver ​Neymar no dia seguinte à agressão para entender o que houve. Foi no segundo encontro que ela teria conseguir registrar o jogador em uma gravação em vídeo.

A advogada afirmou ainda que a suposta vítima usa Mirena, sistema anticoncepcional intrauterino. E que ela e sua família estavam sofrendo ameaças porque o caso “envolvia muitos poderosos”.

A demora da suposta vítima em se apresentar à Justiça teria sido uma estratégia para resguardar a segurança dela e da família. A mulher estaria hospedada com o filho na casa da advogada.

Logo após a denúncia vir à tona, Neymar da Silva Santos, pai do jogador, disse que o filho se encontrou com a mulher em Paris, mas que a relação entre eles foi consensual.

“São momentos difíceis. Se a opinião pública não estiver bem esclarecida, se a gente não conseguir mostrar a verdade rapidamente, vira uma bola de neve. Se a gente tiver que expor o WhatsApp do Neymar e as conversas com essa moça, nós vamos expor, porque está claro que foi uma armadilha”, declarou o pai do jogador.

Neymar se apresentou à seleção brasileira em Teresópolis no dia 25 de maio. Antes, causou mal-estar com o técnico do PSG, Thomas Tuchel, por deixar o treino da equipe sem falar com ele —o clube, porém, diz que foi avisado.

Ao chegar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Neymar ouviu do técnico Tite que perdeu a braçadeira de capitão da seleção por atos de indisciplina no PSG.

No dia 27 de abril, ele agrediu um torcedor depois de derrota para o Rennes, na final da Copa da França.

Divulgação de imagens

O jogador Neymar deve alegar à polícia que não divulgou nem o nome nem o rosto da mulher que o acusa de estupro —e, portanto, não pode ser acusado de disponibilizar as fotos dela indevidamente. Ele está sendo investigado pela polícia por divulgar imagens de diálogos da jovem com conotação sexual.

A defesa de Neymar sustentará que não houve dolo nem intenção de humilhar ou expor a mulher —mas apenas de se defender da acusação de estupro.

Alívio

O estafe de Neymar recebeu com alívio a notícia de que um ex-advogado da mulher que o acusa de estupro disse que, na verdade, o relato inicial da jovem era de que ela tinha sofrido uma agressão —sem violência sexual.

Há o entendimento de que, no aspecto jurídico, é possível resolver um caso de agressão com acordo na esfera cível —o que será impossível caso prevaleça a acusação de estupro.

Deixe seu comentário: