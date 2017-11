Uso de tecnologia na agricultura é tema de palestra no Espírito Santo.

Os avanços da Agricultura de Precisão e as potencialidades para as principais cadeias produtivas do Espírito Santo serão os temas tratados pelo diretor da Falker Automação Agrícola e presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, Marcio Albuquerque, em palestra na próxima sexta-feira, 24 de novembro, no TecnoAgro Espírito Santo. A palestra ocorre às 11h no palco principal do evento, que acontece na Arena Shopping Vitória.

Para Albuquerque, hoje, entre o que está disponível no mercado e a visão de futuro de uma lavoura conectada com decisões totalmente apoiadas na tecnologia, o produtor precisa medir seus passos e não ficar para trás. Porém, o especialista alerta ser necessária uma avaliação do que cada nova tecnologia disponível já consegue entregar de resultado frente ao seu custo. “Por isso, é fundamental lembrar que não existem milagres e os resultados de uma boa gestão nem sempre se observam em apenas uma safra, devido aos diversos fatores envolvidos. Algumas tecnologias chegaram para ficar, outras precisarão ainda amadurecer, e quem separará uma da outra será o produtor, avaliando os resultados das próximas safras”, afirma.

Segundo Albuquerque, é preciso atenção, pois o foco não deve estar nas inúmeras tecnologias, mas no seu uso para auxiliar em decisões de manejo que aumentem a produtividade e rentabilidade das lavouras. “Temos disponíveis hoje as primeiras ferramentas que começam a oferecer partes da visão que acredita-se ser possível ter nas lavouras daqui alguns anos. Iniciando-se pela agricultura de precisão, que oferece dados cada vez mais completos sobre as variações presentes nas áreas, passando pelo uso de novos satélites, drones, sensores conectados, telemetria de máquinas e sistemas web que permitem tirar proveito desses dados”, explica.

Conforme a organização, o TecnoAgro é um evento voltado para pequenos, médios, grandes produtores, entidades fomentadoras e parceiras na força do agronegócio e suas tecnologias. A programação conta com palestras sobre o desenvolvimento do setor, troca de informações entre expositores, produtores e entidades e a inclusão da sociedade no mundo do agronegócio.

