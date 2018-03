Uso ilegal de dados de usuários do Facebook

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) abriu um processo de investigação para averiguar riscos a usuários brasileiros no episódio envolvendo a consultoria internacional Cambridge Analytica e o Facebook. O inquérito vai apurar a conduta da plataforma e da representação da empresa no Brasil, denominada CA Ponte. O escândalo veio à tona no último sábado.

