UTI adulto e neonatal tem leitos fechados no Hospital Centenário, em São Leopoldo

A partir desta segunda-feira (1º), a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Centenário, em São Leopoldo, irá restringir os atendimentos devido a falta de verbas para o pagamento dos funcionários. Segundo a direção do hospital, o fechamento dos leitos acontece como medida de segurança técnica e assistencial, serão desativados leitos da UTI Adulto e Neonatal. Somente os leitos habilitados pelo Ministério da Saúde permaneceram funcionando, já os leitos de suporte serão desativados já que são financiados pelo Centenário. A UTI Adulto contará com seis leitos habilitados, sendo os quatro de apoio desativados.

Na UTI Neonatal, são oito leitos habilitados e dois de apoio, além da unidade intermediária, com seis leitos e dois de suporte. A demanda que não poderá ser acolhida pela instituição irá para o cadastro da Central de Leitos do Estado. A partir de hoje, será fechada a Clinica de Internação Cirúrgica, os pacientes irão ser alocados em outras clinicas. A direção do Centenário afirma que esta buscando junto ao município recursos para superar a crise financeira. Uma nova reunião deve ser realizada hoje à tarde, só em março foram realizadas duas reuniões.

Deixe seu comentário: