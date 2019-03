UTI neonatal do Hospital Presidente Vargas será liberada hoje após infestação de carrapatos

Está prevista para hoje, segunda-feira (25), a liberação da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. A casa de saúde, referência em atendimento a gestantes de risco, estava interditada devido a uma infestação de carrapatos desde quinta-feira (21). Segundo a Secretaria de Saúde, o trabalho deveria ter sido terminado no domingo (24), mas devido sua complexidade, não foi concluído.

O foco de carrapatos estava em duas salas da unidade, porém toda a UTI foi dedetizada como medida preventiva. As 17 crianças que estavam internadas ali foram transferidas para outra área do hospital. As gestantes, exceto as de risco ou parto eminente, foram encaminhadas para outros hospitais.

