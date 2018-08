Vaca holandesa campeã da Expointer é de Salvador do Sul

A vaca Morena Turca 1057 Forbidden Wind foi escolhida como exemplo genético na Expointer 2018. A fêmea, da cabanha Salvador do Sul, de Pelotas, conquistou o título de Grande Campeã do campeonato morfológico promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando). O resultado do julgamento, realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 30 de agosto.

O exemplar, da cabanha Fortaleza Agropecuária, localizada em Salvador do Sul (RS), disputou o campeonato morfológico com 28 exemplares. “O que se destaca nesta fêmea é a qualidade do úbere e óssea, além do sistema mamário. A morfologia dela é de uma modelo desfilando”, afirma o preparador de animais, Cláudio Fernandes Pires. A vaca é do criador Jorge Fonseca da Silva e do expositor Carlos Jacob Wallauer, que se disse muito emocionado com a premiação.

O julgamento morfológico foi realizado pelo superintendente técnico da Gadolando, José Luiz Rigon. No evento, ele salientou que a qualidade dos animais apresentados evidencia que os mesmos possuem condições de concorrer em qualquer pista do Brasil e internacionalmente.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, afirma que essa avaliação é resultado de muita dedicação dos produtores. “Isso nos alegra muito. O criador de leite, apesar de todas as dificuldades do setor, está investindo em genética há muito tempo. O gado leiteiro é vanguarda no Rio Grande do Sul na utilização da inseminação artificial e melhoramento genético. São anos e anos de seleção. Há exemplos de produtores que começaram essa prática em 1977/1978”, finaliza.

Resultados

Grande Campeã: Morena Turca 1057 Forbidden Wind

Expositor: Carlos Jacob Wallauer (Salvador do Sul/RS)

Criador: Jorge Fonseca da Silva (Pelotas/RS)

Reservada Grande Campeã: Bickel 418 Gracinha Laurin GW

Expositor: Bruno Bickel (Humaitá/RS)

Criador: Bruno Bickel (Humaitá/RS)

Terceira Melhor Vaca Holandesa: Tang Roberta Carli Raquel Atwood

Expositor: Orlando, Marcos e Itamar Tang (Farroupilha/RS)

Criador: Orlando, Marcos e Itamar Tang (Farroupilha/RS)

Deixe seu comentário: