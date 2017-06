A vacina contra a gripe continua à disposição da população em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (16), apenas oito unidades de saúde de Porto Alegre não tinham vacina contra a gripe para oferecer à população: Itu, na Gerência Distrital Navegantes Humaitá Noroeste Ilhas; Chácara do Banco e Pitinga, na GD Restinga; e as unidades São Pedro, Viçosa, São Miguel, São José e Morro da Cruz, na Gerência Distrital Partenon/Lomba do Pinheiro.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera a decisão de manter a vacinação nas unidades de saúde que possuem sala de vacinas, até o final dos estoques. Atualmente, existem 134 salas com vacinas à disposição da população. Estão reservadas as doses necessárias para gestantes e para as crianças cujo esquema vacinal preveja aplicação de mais uma dose da vacina.

Até o momento, foi registrado no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações um total de 623.344 pessoas imunizadas, entre grupos prioritários e população fora de grupos. Nos grupos prioritários, o percentual ficou em 85%, com 493.276 pessoas que receberam a vacina. Somando os grupos de pessoas sem comorbidades (110.843), aos grupos que não contam na meta – professores (14.092), funcionários do sistema prisional (2.273) e apenados (2.860), o número chega a 130.068.

Nos grupos prioritários, o maior quantitativo está entre os idosos: são 206.982 (97% da população estimada). Em relação aos percentuais, o maior ficou entre indígenas (573 vacinados, ou 101%), seguidos das puérperas (2.338 vacinadas, ou 99%), crianças (59.563 imunizadas ou 79%), trabalhadores de saúde (72,3%, com 59.686 pessoas vacinadas) e gestantes, com 9.632 imunizações ou 67%. Pessoas com comorbidades somam 154.503. (Patrícia Coelho/PMPA)

