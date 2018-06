Vacina pneumocócica age contra problemas respiratórios

Nas épocas frias, a bactéria pneumococo provoca diversas doenças respiratórias que podem ser evitadas com a vacina da pneumocócica. Para ressaltar a importância da vacinação, a Unimed Porto Alegre está oferecendo a aplicação da vacina pneumocócica.

A vacina pneumocócica 13 valente conjugada protege contra 13 sorotipos do pneumococo mais frequentes e de maior gravidade no Brasil, proporcionando uma imunidade contra 93% dos tipos existentes. As bactérias que provocam as doenças pneumocócicas estão presentes na mucosa nasal e na garganta.

Quando um indivíduo está fragilizado, pode causar desde otite e sinusite, até doenças mais graves, como pneumonia, meningite e infecção generalizada. Sua transmissão se dá por meio da saliva e tem maior prevalência no inverno e no início da primavera. Segundo a médica Fernanda Longhi, coordenadora da Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre, há dois grupos de indivíduos que devem ficar atentos: “os que possuem maior risco de doença pneumocócica grave são aqueles com menos de 2 anos ou mais de 65 anos de idade”, esclarece.

A médica ressalta ainda que a vacinação é uma das melhores formas de reduzir a infecção pneumocócica e que é importante lembrar que a vacina não protege apenas contra a pneumonia, mas também contra meningite e sepse. As doses são indicadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo grupos especiais, como pessoas com HIV e transplantados.

A rede pública disponibiliza a vacina pneumocócica 10, mas deve haver verificação do calendário de vacinação de cada região. Para pessoas que desejam procurar a rede privada, a Unimed Porto Alegre disponibiliza as doses nas unidades da Clínica de Vacinas e oferece condições especiais para clientes. As doses possuem estoque limitado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.510.4646.

Deixe seu comentário: