Termina neste sábado (15), com o encerramento dos trabalhos na região sanitária do Pantanal, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa para os rebanhos bovino e bubalino em Mato Grosso do Sul. Nas outras duas regiões sanitárias do Estado, o Planalto e a Fronteira, o prazo para a imunização terminou no dia 31 de maio.

Deixe seu comentário: