A primeira etapa de vacinação contra febre aftosa de 2019, realizada em maio, teve cobertura de 99% do rebanho gaúcho de bovinos e búfalos, de acordo com levantamento da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A meta inicial era atingir 90% do plantel, estimado em 12,5 milhões de animais.

