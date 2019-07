Vacinação contra a febre aftosa teve cobertura de 99% do rebanho gaúcho

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural fez um levantamento da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa deste ano, que foi realizada em maio, e teve cobertura de 99% do rebanho gaúcho de bovinos e búfalos. O objetivo era alcançar 90% do plantel, calculado em 12,5 milhões de animais.

Em 2019, a vacina passou por algumas mudanças na fórmula, no qual a dosagem sofreu redução de aplicação, passando de 5ml para 2ml. A vacina continua sendo para a proteção contra os vírus A e O (removido tipo C). “Tivemos grande mobilização de nossos pecuaristas, que foram responsáveis pela vacinação, garantindo ao nosso Estado a sanidade do rebanho”, diz o secretário da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Covatti Filho.

O Departamento de Defesa Sanitária da Seapdr, fez uma pesquisa e revelou que a atividade envolveu 288.875 propriedades rurais com 12,6 milhões de bovinos e búfalos. Estão imunes contra a febre da aftosa 12,5 milhões de animais, que correspondem a 99% do rebanho, em 279.879 estabelecimentos, que representam 96,89% das propriedades no Estado.

“Os índices alcançados superam a meta estabelecida pelo Programa de Controle e Erradicação da Febre Aftosa no Rio Grande do Sul, que é de 90%, e a sugerida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 85%”, explica o coordenador do Programa Estadual, Fernando Groff.

Em novembro, acontece o segundo período para aqueles que não vacinaram seus animais na primeira etapa. Os produtores que não realizarem a aplicação do remédio terão suas propriedades interditadas até a regularização, além de sofrerem sanções, de acordo com a legislação vigente.

