Vacinação contra a gripe em Porto Alegre

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, em abril, até esta quinta-feira (7), a cobertura vacinal em Porto Alegre é de 278.988 pessoas do público prioritário imunizadas, média de 71,18%. Em comparação com o Rio Grande do Sul, a média é de 75,40%, e de 76,51% no país, de acordo com dados do vacinômetro do Ministério da Saúde.

Deixe seu comentário: