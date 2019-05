Vacinação contra a gripe entra na última semana em todo o Brasil

Começou a última semana de vacinação, contra a gripe nos postos de saúde de todo o Brasil. A campanha segue até a sexta-feira (31). A imunização é para grupos prioritários, sendo eles: mulheres grávidas, mulheres após 45 dias do parto, crianças entre 6 meses e 6 anos, trabalhadores da saúde, idosos, professores, atuantes na área da saúde e portadores de doenças crônicas.

A vacina sofreu alterações em sua composição de 2018 para 2019 e, por isso, mesmo tendo sido vacinado no ano anterior, o grupo de risco deve se imunizar novamente. Essa forma de prevenção protege contra três tipos de vírus Influenza: (H1N1), (H3N2) e B. A proteção leva em torno de 15 dias para começar agir no organismo, sendo assim, é recomendável que a vacina seja realizada antes da chegada do frio, época em que a doença se propaga com maior facilidade.

Porto Alegre

A capital gaúcha contabiliza um total de 401.213 doses da vacina aplicadas. Entre os grupos prioritários, houve imunização de 64,8% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90% de cada grupo-alvo. Os grupos com menores percentuais alcançados são crianças (57,5%), pessoas com doenças crônicas (50,6%) e gestantes (49,5%).

O diretor da Vigilância em Saúde Municipal, Anderson de Lima, enfatiza a importância da imunização. “A vacina diminui o risco de complicações que podem levar à hospitalização e até mesmo à morte”. Porto Alegrenão registrou óbitos decorrentes de influenza neste ano, poré, no estado, foram três mortes e todas integravam grupos de risco, conforme Lima.

Dados de imunização em Porto Alegre, até a manhã desta segunda-feira (27):

Crianças – 90.391 público / 51.966 doses / 57,5% cobertura

Gestantes – 13.976 / 6.924 / 49,5%

Puérperas – 2.297 / 2.073 / 90,2%

Trabalhadores da saúde – 82.464 / 53.956 / 65,4%

Indígenas – 595 / 789 / 132,6%

Idosos – 213.003 / 169.528 / 78,6%

Professores – 11.870 / 11.200 / 94,3%

Pessoas com doenças crônicas – 192.446 / 94.432 / 50,6%

Total estimado nos grupos: 607.042 pessoas.

Total de doses nos grupos – 393.868 – 64,8% da meta

Outras doses aplicadas:

Apenados – 2.727

Funcionários sistema prisional – 1.494

Policiais e afins – 3.124

Total – 7.345

