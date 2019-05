Vacinação contra a gripe para grupo prioritário termina nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (31) termina a vacinação contra a gripe para os integrantes do grupo prioritário. A partir da segunda-feira (3), as doses restantes estarão disponíveis para toda a população. Fazem parte do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação gestantes, puérperas, crianças entre seis meses e seis anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% do público-alvo, o que representa 59,4 milhões de pessoas.

Casos

Até o dia 11 de maio, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grace (SRAG) devido ao vírus influenza em todo o país. Foram 144 mortes no mesmo período, sendo que o subtipo predominante é o influenza A (H1N1), responsável por 407 casos e 86 óbitos do total.

Deixe seu comentário: