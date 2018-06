Vacinação contra a gripe será aberta para toda população gaúcha a partir desta segunda-feira

Com o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe na sexta-feira (22), a SES (Secretaria Estadual da Saúde) orienta os municípios que, a partir desta segunda-feira (25), as doses remanescentes podem ser estendidas ao público geral, independente de faixas etária.

Até agora, mais de 3,1 milhões de pessoas já se imunizaram no Estado, o que representa uma cobertura de 82,2%. Aos municípios, que são os responsáveis por definir localmente suas estratégias, a SES solicita que sejam reservado um quantitativo de doses para que as gestantes possam tomar ao longo do ano, assim como a segunda dose para as crianças que receberam nesta edição da campanha a vacina pela primeira vez.

Os números finais da vacinação no período de campanha devem estar concluídos no início desta semana, conforme os municípios digitalizem os dados no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações.

Nos dados registrados até essa sexta-feira, a menor cobertura está no grupo de crianças menores de 5 anos de idade. Das quase 600 mil que fazem parte desta faixa etária no RS, apenas 61,9% foram vacinadas. Entre os demais grupos, a maior adesão foi entre as pessoas acima dos 60 anos, que os mais de 1,3 milhão de pessoas vacinadas significaram uma cobertura superior a 91%, ultrapassando a meta da campanha que era 90%.

Porto Alegre

A Secretaria Municipal da Saúde mantém o atendimento em todas as salas de vacina da rede, com horários diferenciados, de acordo com o funcionamento das unidades, sempre de segunda-feira a sexta-feira, até o fim do estoque da vacina.

Nas unidades de saúde, o atendimento vai das 8h às 17h; nas unidades São Carlos e Tristeza e no Centro de Saúde Modelo, das 8h às 22h; e na Clínica de Saúde da Família da Restinga, das 8h às 20h. Como a vacina precisa de no mínimo 15 dias para surtir proteção no organismo, a indicação é de que as pessoas sejam levadas ou se dirijam às unidades de saúde com a maior brevidade possível.

Os gestores da secretaria enfatizam a importância da vacinação, especialmente nos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde neste ano, pois essas pessoas são as mais suscetíveis às complicações da influenza. Com a imunização, caem os índices das complicações, os números de internações hospitalares, de casos da doença e, consequentemente, dos óbitos decorrentes da gripe.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE – 2018

(dados até 22/6 – às 12h)

Crianças: 371 mil (61,9%)

Trabalhador de saúde: 254,6 mil (81,3%)

Gestantes: 70,3 mil (66,3%)

Puérperas: 15,7 mil (90,4%)

Indígenas: 21,7 mil (96,3%)

Idosos: 1,34 milhão (91,3%)

Professores: 106,4 mil (89,6%)

Total dos grupos prioritários: 2.175.919 (82,2%)

Sistema Prisional: 29,9 mil

Comorbidades: 640,1 mil

Outros: 283,1 mil

TOTAL DE DOSES APLICADAS: 3.165.752

Deixe seu comentário: