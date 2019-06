Vacinação contra gripe já supera números do ano passado

A campanha nacional de imunização iniciou no dia 10 de abril e, desde a data, o número de pessoas vacinadas contra a gripe chega a 578.734. O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), foi quem fez o registro e este número já supera o de 2018. No ano passado, 561.049 pessoas foram imunizadas, de acordo com dados do SIPNI. Ou seja, 17.685 pessoas a mais.

Este total inclui doses feitas em pessoas que integram os grupos de risco, profissionais da segurança pública, presos e população em geral.

A vacinação prossegue em 13 Unidades de Saúde da Capital, com objetivo de otimizar o estoque restante – que, considerando os números parciais, é de aproximadamente 35 mil doses da vacina.

Confira a seguir as unidades de saúde que mantêm a vacinação de segunda a sexta-feira e os números do SIPNI por grupos:

Unidades:

– Centro – US Modelo (8h às 22h), Santa Marta e Santa Cecília (8h às 17h)

– Glória/Cruzeiro/Cristal – US Vila dos Comerciários (8h às 17h)

– Leste/Nordeste – US Bom Jesus (8h às 17h)

– Norte/Eixo Baltazar – US Rubem Berta (8h às 22h) e US Ramos (8h às 22h)

– Noroeste, Humaitá, Nordeste, Ilhas – IAPI (8h às 17h)

– Partenon/Lomba do Pinheiro – US São Carlos (8h às 22h) e US Panorama (8h às 17h)

– Restinga – US Restinga e US Belém Novo (8h às 17h) e Clínica da Família (8h às 20h)

– Sul/Centro-Sul – US Tristeza (8h às 22h)

