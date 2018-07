A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo ocorre de 6 a 31 de agosto. As vacinas serão destinadas para quem tem acima de 1 ano de idade até menores de 5 anos que no Rio Grande do Sul representam 528 mil crianças. A meta é alcançar, ao menos, 95% delas.

