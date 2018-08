Depois de quase dez dias do início da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, 84% das crianças ainda não foram imunizadas. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 31 deste mês a meta é contemplar pelo menos 11 milhões de brasileirinhos com idade entre 1 e 5 anos incompletos.

Deixe seu comentário: