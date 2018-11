Vacinação contra sarampo prossegue em escolas nesta segunda-feira

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) dá continuidade nesta semana à vacinação de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos em escolas públicas estaduais. O plano, até dezembro, é imunizar alunos e servidores de 120 escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola. Nesta segunda-feira (5), o trabalho será realizado na EEEF (Escola Estadual de Ensino Fundamental) Padre Leo (rua Nossa Sra. de Fátima, 195 – Rubem Berta) e na EEEF Dr. Carlos Barbosa Gonçalves (Travessa Dr. Heinzelmann, 250 – Navegantes).

As 120 escolas públicas selecionadas têm, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), 48 mil alunos entre 15 e 19 anos. Esta faixa etária tem 16 casos confirmados de sarampo na cidade. Outros 13 estão na faixa 20-29 anos. No total, Porto Alegre contabiliza até o momento 36 casos confirmados da doença.

O secretário municipal de Saúde, Erno Harzheim, salienta a importância da intensificação e descentralização do trabalho de imunização. “Temos que fazer um bloqueio da população mais suscetível, que acaba sendo quem transmite nessa faixa etária para outras faixas, por isso estamos indo nos lugares onde elas se concentram”, declara Harzheim.

Plano de Enfrentamento do Sarampo

A intensificação de vacinação para adolescentes e jovens faz parte do Plano de Enfrentamento do Sarampo da SMS. A meta é avaliar a situação vacinal e atualizar a vacinação dos indivíduos entre 15 e 29 anos por meio de ações realizadas em 120 escolas, quartéis e universidades.

Porto Alegre recebeu 77 notificações de suspeitas de sarampo em 2018, com confirmação de 36 casos. Cinco continuam em investigação, os demais foram descartados. Do total de casos confirmados, 29 são pacientes entre 15 e 29 anos, sendo que 33 (91,7%) não têm o esquema vacinal completo contra sarampo. Dos 36 pacientes, 29 (80,5%) são homens.

A intenção é manter até o final de dezembro diferentes estratégias visando ao aumento da cobertura vacinal no público-alvo e à interrupção da cadeia de transmissão da doença na cidade. Nas unidades de saúde, o SUS oferece a vacina para todas as pessoas, de 1 ano até 49 anos de idade, em todas as salas de vacina.

O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária. De 1 ano aos 29 anos de idade, devem ser feitas duas doses da vacina, com intervalo mínimo de um mês; dos 30 aos 49 anos, uma dose é suficiente. Para avaliar a situação vacinal, é importante levar à unidade de saúde a caderneta de vacinação.

A SMS solicita às pessoas que têm caderneta de vacinação que apresentem o documento para que a situação vacinal seja avaliada. “Caso não possua, compareça a uma unidade de saúde e converse com um profissional, que passará as orientações”, explica a enfermeira Bianca Ledur, do Núcleo de Imunizações da SMS. Mulheres grávidas não devem ser vacinadas, pois a tríplice viral é composta por vírus atenuados.

Calendário de vacinação

O trabalho junto a escolas estaduais tem previsão de término em dezembro. Nesta semana serão visitadas 14 escolas, de acordo com o cronograma divulgado. Quando não indicado o turno da ação, haverá profissionais da SMS ao longo do dia. Confira:

No dia 5/11, segunda-feira, serão visitadas: EEEF Padre Leo; EEEF Dr. Carlos Barbosa Gonçalves.

Dia 6/11, terça-feira: EEEF Camila Furtado Alves – turno manhã; Colégio Estadual Dr. Glicério Alves – manhã; Colégio Estadual Francisco A. Vieira Caldas Jr.; EEEF Prof. Marina Martins de Souza; EEEF América; Colégio Estadual Mal. Floriano Peixoto – manhã.

Dia 7/11, quarta-feira: EEEM (EEE de Ensino Médio) Dr. Oscar Tollens; Escola Técnica Estadual José Feijó.

Dia 8/11, quinta-feira: EEEF 20 de Setembro; EEEF Ministro Salgado Filho.

Dia 9/11, sexta-feira: EEEF Lions Club Porto Alegre; EEEF Itamarati.

