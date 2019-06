Vacinação de crianças menores de um ano está abaixo da meta no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, das oito principais vacinas obrigatórias para menores de um ano, sete estão abaixo da meta. Entre elas, as que previnem o sarampo, a meningite e a poliomielite. Apenas a vacina BCG — contra a tuberculose — alcançou o nível desejado, acima de 90% de imunização do público-alvo. A resistência à vacinação e a eliminação de doenças ou a baixa ocorrência delas ajudam a explicar essa queda.

