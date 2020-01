Porto Alegre Vagas abertas em oficinas gratuitas de qualificação profissional

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

As oficinas gratuitas terão duração de duas horas e serão direcionadas para o público em geral, maior de 14 anos. Foto: Reprodução As oficinas gratuitas terão duração de duas horas e serão direcionadas para o público em geral, maior de 14 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O CIEE/RS (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte em cursos de qualificação profissional, está com vagas abertas para oficinas de capacitação para o trabalho. Os cursos serão realizados na segunda quinzena de janeiro, entre a segunda-feira (20), e a quarta-feira (29), e serão ministrados no CIEE do Centro Histórico, na av. Borges de Medeiros, nº 328, 8º andar, sala 84.

As oficinas gratuitas terão duração de duas horas e serão direcionadas para o público em geral, maior de 14 anos. As inscrições podem ser feitas através do formulário que deve ser encaminhado para o e-mail secretaria.socioeducativo@ciee.rs.org.br; pelos telefones (51) 3284-7098/3284-7195 ou pelo site.

Confira a programação:

20/01 – Dicção e Oratória: Mecânica Vocal – 14h

21/01 – Planejamento Financeiro – 10h

22/01 – Atitudes de sucesso no mundo trabalho – 10h

22/01 – Orientação Vocacional – 14h

23/01 – Autoconhecimento Profissional – 10h

23/01 – Atitudes geradoras de motivação – 14h

28/01 – Criatividade, Inovação e Mudança – 10h

28/01 – Gestão do Tempo – 14h

29/01 – Manutenção de Computadores: noções básicas – 14h

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário